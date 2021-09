La definizione e la soluzione di: Il gruppo americano della hit More than a feeling. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOSTON

Curiosità/Significato su: Il gruppo americano della hit More than a feeling Boston (gruppo musicale) cantante Ron Patti della band "Boston Cream". Questi demo erano l'embrione del primo album, con brani come More than a feeling, Hitch a Ride, Peace of Mind 17 ' (2 369 parole) - 00:50, 25 mar 2021

