La definizione e la soluzione di: Grossi contenitori cilindrici per sostanze liquide.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BARILI

Curiosità/Significato su: Grossi contenitori cilindrici per sostanze liquide Botte forma vagamente cilindrica. Sono usate fin dall'antichità per la conservazione, la maturazione, l'invecchiamento ed il trasporto di liquidi pregiati, come 5 ' (617 parole) - 13:48, 21 feb 2021

