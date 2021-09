La definizione e la soluzione di: Grossa mestola di ferro con manico in legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BADILE

Curiosità/Significato su: Grossa mestola di ferro con manico in legno Tesoro di Hoxne (monete in bronzo) 29 pezzi di gioielleria in oro 98 cucchiai e mestoli in argento una tigre in argento, manico di un contenitore perduto 4 coppe in argento 69 ' (7 437 parole) - 18:19, 9 giu 2021

Altre definizioni con grossa; mestola; ferro; manico; legno; Grossa vanga per muovere la terra a mano; Più grossa della polvere, meno della ghiaia; Grossa castagna; Fa... la voce grossa; Minerale ferroso dalla polvere rossa; L'uomo di ferro... del super triathlon ing; Artropode detto granchio a ferro di cavallo; Stazione ferroviaria di Firenze; Piccolo tegame a un manico, spesso per liquidi; Può avere le ruote e il manico allungabile; Una caramella con il manico; Manico ricurvo di un vaso; Noto gioco con bastoncini di legno; Lo scienziato malvagio cugino di Gambadilegno; Costruisce grossi recipienti di legno; Come il legno realizzato da varie travi incollate; Ultime Definizioni