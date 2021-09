La definizione e la soluzione di: Gli Euro di una banconota arancione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Gli Euro di una banconota arancione

Banconote in Euro integrate in ogni banconota, su disegno dell'artista austriaco Robert Kalina. Nel 2002, quando entrò in vigore l'Euro, la banconota più stampata fu quella 48 ' (3 440 parole) - 11:23, 29 apr 2021