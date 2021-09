La definizione e la soluzione di: Giornata USA per i militari caduti: __ Day ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEMORIAL

Curiosità/Significato su: Giornata USA per i militari caduti: __ Day ing

Altre definizioni con giornata; militari; caduti; Una giornata in cui gli uffici sono chiusi; Anagramma di artista che rima con giornata; Ultimo fenomeno solare della giornata; Il 7 gennaio è la sua giornata nazionale italiana; Si suona per chiamare a raccolta i militari; Le truppe militari a volte vi passano la notte; A quella fumogena possono ricorrere i militari; Operazioni militari; Il cimitero dei Caduti; Cimitero dei Caduti di guerra; Non ancora scaduti; In molte città c'è ai caduti; Ultime Definizioni