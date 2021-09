La definizione e la soluzione di: Il genere di funghi come il cardoncello lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PLEUROTUS

Curiosità/Significato su: Il genere di funghi come il cardoncello lat

Altre definizioni con genere; funghi; come; cardoncello; Imponente albero mediorientale del genere Ficus; Così sono dette alcune piante del genere Dahlia; Il genere di piante cui appartiene l'anice; Il genere delle serie Friends e Frasier ing; Così possono finire cetrioli, funghi e carciofini; Filamenti di funghi; Gli apparati vegetativi dei funghi; Funghi anche detti manine; Come l'atleta cosentino Giovanni Tocci; Degenerate... come mele guaste; Come la d di ed e ad; Assegnato a un titolare come un appartamento;