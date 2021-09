La definizione e la soluzione di: Frutto rosso primaverile ricco di vitamina C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRAGOLA

Curiosità/Significato su: Frutto rosso primaverile ricco di vitamina C Banana ( Malattia di Panama) vitamina B2, vitamina C, vitamina PP e, seppur in misura minore, di vitamina E, di sali minerali (calcio, fosforo, ferro e potassio) e di carboidrati, 35 ' (3 763 parole) - 09:29, 5 set 2021

