La definizione e la soluzione di: Un fissante per i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LACCA

Curiosità/Significato su: Un fissante per i capelli Extension (categoria Cura dei capelli) dei capelli. Esteticamente, questa tecnica ha il migliore risultato possibile, tuttavia il calore delle colle fissanti può danneggiare i capelli veri 3 ' (319 parole) - 19:34, 12 lug 2021

