La definizione e la soluzione di: I fiori che per il Trio Lescano mormoran in coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TULIPAN

Altre definizioni con fiori; trio; lescano; mormoran; coro; Solanacea sudamericana dai fiori spesso violetti; Ortaggi simili a fiori della famiglia dei cardi; Non hanno petali ma sepali e fioriscono in autunno; Soffici fiori gonfi di petali; Così possono finire cetrioli, funghi e carciofini; Terna, trio; La sua forma e colore ricordano il cetriolo; Il Vincenzo sacerdote e patriota risorgimentale; Un complesso come quello delle sorelle Lescano; Lo formavano le Lescano; Ha una gru coronata nella bandiera; Richiesto dalle circostanze e dal decoro; Un'asprezza rancorosa; L’opera con il coro Va, pensiero; Ultime Definizioni