La definizione e la soluzione di: Si va a fare in posti come Cortina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCIARE

Curiosità/Significato su: Si va a fare in posti come Cortina Burraco (sezione fare gioco) probabilmente in Uruguay intorno agli anni quaranta come variante della Canasta (dalla quale comunque si differenzia sensibilmente in regole e tattiche) 29 ' (3 778 parole) - 11:59, 2 set 2021

Altre definizioni con fare; posti; come; cortina; Quando è fatta... non c'è più niente da fare; Fare discorsi da un pulpito; In borsa si possono fare allo scoperto; Contraffare, falsificare; Lo sono molti posti allo stadio; Collegano i lati del triangolo ai vertici opposti; In linguistica, elementi posposti al tema; Esposti a voce; Nome comune di piante fabacee come il Citisio; Rotte... come certe ore; Le periferiche come monitor e stampante ing; Peccati come gola e accidia; Massiccio dolomitico a sud-est di Cortina; Nel 2026 saranno a Milano e Cortina; Fu divisa dalla cortina di ferro; Le tre cime di Cortina; Ultime Definizioni