La definizione e la soluzione di: Esistono balsami per capelli così. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CRESPI

Curiosità/Significato su: Esistono balsami per capelli cosi Balsamo per capelli sostanza, impermeabilizza parzialmente il capello. Inoltre le componenti emollienti dei balsami per capelli lubrificano ed aumentano notevolmente la scorrevolezza 9 ' (1 214 parole) - 14:18, 1 ago 2021

Ne esistono di primordiali; Nel tennis esistono di sedia e di linea; Sostanze organiche tra cui esistono la D e la B12; Secondo certi fisici esistono quelli paralleli; Uno dei due generi delle piante Balsaminacee; Alberi dalle foglie aromatiche e balsamiche; Possono essere gommose o balsamiche; Quello balsamico è tipico del Modenese; I capelli... come nuvole; Un fissante per i capelli; Lo diventano i capelli con l'età; Un gesto di disperazione: __ le mani nei capelli; Così viene chiamata la Torre civica di Bergamo; Così son dette le persone particolarmente lente; Così è l'offerta in un film di Giuseppe Tornatore; Così sono detti degli aspiranti velleitari ing;