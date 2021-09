La definizione e la soluzione di: Eretici diffusisi in Europa nel XIII secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATARI

Curiosità/Significato su: Eretici diffusisi in Europa nel XIII secolo Medioevo ( Europa medievale) cittadina in Europa raggiunse il suo apogeo tra il XIII e la prima metà del XIV secolo. In particolare le città italiane riuscirono ad avere il primato nel settore 146 ' (18 643 parole) - 21:37, 27 ago 2021

