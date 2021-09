La definizione e la soluzione di: Era di sguardi in una canzone di Paola Turci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : QUESTIONE

Curiosità/Significato su: Era di sguardi in una canzone di Paola Turci Paola Turci Festival di Sanremo 1989 Categoria Emergenti Paola Turci (Roma, 12 settembre 1964) è una cantautrice italiana. I suoi esordi musicali risalgono alla metà 26 ' (3 133 parole) - 08:50, 25 giu 2021

Altre definizioni con sguardi; canzone; paola; turci; Penetranti come certi sguardi; Torvo come certi sguardi; Torvi come gli sguardi; Il Michele che incise la canzone Era lei; Come le notti di una canzone di Adriano Celentano; Una nota canzone di Patty Pravo del 1973; Come i pugni in una nota canzone dei Ribelli; Fu un reality show condotto da Paola Perego; La Paola che ha condotto La domenica sportiva; Una canzone di Paola Turci Questione di __; La Paola che ha condotto Forum e La talpa; Iniziali della Turci; Turci della canzone iniz; Una canzone di Paola Turci Questione di __; _ Turci, cantatrice;