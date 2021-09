La definizione e la soluzione di: Era 13 in un film di John Carpenter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISTRETTO

Curiosità/Significato su: Era 13 in un film di John Carpenter John Carpenter John Howard Carpenter (Carthage, 16 gennaio 1948) è un regista, sceneggiatore, compositore, musicista, attore, produttore cinematografico e montatore statunitense 39 ' (5 027 parole) - 16:33, 22 lug 2021

