La definizione e la soluzione di: Equivalente in denaro da pagare per un acquisto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PREZZO

Curiosità/Significato su: Equivalente in denaro da pagare per un acquisto acquisto può corrispondere a una certa somma di denaro contante, o all'impegno di pagare, o far pagare da terzi, entro un certo termine e a condizioni predeterminate 3 ' (414 parole) - 02:41, 26 mag 2021

Nell'hockey, sono l'equivalente della palla a due; Lo è la situazione equivalente indicata dall'ISEE; Tonnellata Equivalente di Petrolio; L'appp che è l'equivalente di Uber in Cina; Come chi fa favoritismi in cambio di denaro; Somma di denaro a disposizione ing; In finanza, aggiunte di denaro per pareggiare; Come risarcimenti... in denaro; Deve pagare una cambiale; Pagare a poco a poco; L'apparecchiatura che permette di pagare con il bancomat; Dissanguarsi... per pagare!; Un'offerta di acquisto di azioni in Borsa; Massiccio acquisto in Borsa; Vendite in cui ci si contende l'acquisto; Può essere d'acquisto;