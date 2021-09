La definizione e la soluzione di: Emilio Lussu passò un anno in quello di Asiago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALTIPIANO

Curiosità/Significato su: Emilio Lussu passo un anno in quello di Asiago Altopiano dei Sette Comuni ( Altopiano di Asiago) Tra i vari combattenti impegnati in zona, numerosi scrittori tra cui Carlo Emilio Gadda, Paolo Monelli, Emilio Lussu, Carlo e Giani Stuparich, Fritz Weber 100 ' (11 427 parole) - 21:20, 31 lug 2021

Altre definizioni con emilio; lussu; passò; anno; quello; asiago; Romanzo di Svevo con Emilio Brentani; È forte in un telefilm con Emilio Solfrizzi; L'Emilio che ha diretto Sky TG24; Emilio __, la cui penna creò Sandokan; Dio della lussuria; Un'elegante piazza di Parigi con lussuosi negozi; Lussureggiante, anche in senso figurato; Lussuosa, opulente; Alcune trasmissioni TV l'hanno in studio; Si fanno guardando al futuro; Li hanno ospedali e supermercati; L'anno del cosiddetto Millennium bug; Quello della sura è un muscolo della gamba; Giazotto compose quello di Albinoni in sol minore; Con quello dolce si producono varie tisane; Quello tipico dell'Emilia Romagna non è una pianta; Il centro di Asiago; Ultime Definizioni