La definizione e la soluzione di: In embriologia, stadio tra zigote e blastocisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MORULA

Curiosità/Significato su: In embriologia, stadio tra zigote e blastocisti Embriologia umana costituirà il corion e la placenta) e un cumulo da una parte sola della blastocisti, chiamato massa cellulare interna. La blastocisti rimane in sospensione per 18 ' (2 404 parole) - 20:12, 6 mag 2020

