La definizione e la soluzione di: Lo diventa il cavallo di Cenerentola per magia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COCCHIERE

Curiosità/Significato su: Lo diventa il cavallo di Cenerentola per magia Cenerentola (film 1950) avuto due seguiti: Cenerentola II - Quando i sogni diventano realtà del 2002 e Cenerentola - Il gioco del destino del 2007, entrambi per il mercato direct-to-video 67 ' (8 502 parole) - 15:03, 7 set 2021

Altre definizioni con diventa; cavallo; cenerentola; magia; Mischiato al blu diventa verde; Il diventare fiore di un germoglio; Lo vuole diventare Semola ne La spada nella roccia; Quel che toccava diventava oro; Un cavallo usato nelle giostre medievali; Le borse che si mettono sulla groppa del cavallo; Artropode detto granchio a ferro di cavallo; Lo provoca una febbre da cavallo; Tormentano Cenerentola; Una sorellastra di Cenerentola; Film di magia di Christopher Nolan: The __ ing; Permeato di magia; È quasi magia nel cartone con Tinetta e Sabrina; Anagramma di sciatore che rima con magia; Ultime Definizioni