La definizione e la soluzione di: Degenerate... come mele guaste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BACATE

Curiosità/Significato su: Degenerate... come mele guaste

Altre definizioni con degenerate; come; mele; guaste; Come l'atleta cosentino Giovanni Tocci; Come la d di ed e ad; Il genere di funghi come il cardoncello lat; Assegnato a un titolare come un appartamento; Il Milo della Melevisione; Noto marchio di mele della Val di Non; Torta di mele, specialità della cucina austriaca; Un campo di mele o pere; Ultime Definizioni