La definizione e la soluzione di: Così è il brivido per Mina e Celentano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FELINO

Curiosità/Significato su: Cosi e il brivido per Mina e Celentano Mina Celentano Mina Celentano, pubblicato il 14 maggio 1998, è un album in studio dei cantanti italiani Mina e Adriano Celentano. Insieme ad Attila e Frutta e verdura 12 ' (874 parole) - 05:39, 24 ago 2021

