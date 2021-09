La definizione e la soluzione di: Corretto e veritiero solo in apparenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPECIOSO

Curiosità/Significato su: Corretto e veritiero solo in apparenza Parmenide (categoria Voci con template Bio e nazionalità assente su Wikidata) non è" questo non potrà mai essere pensato o detto in modo veritiero e quindi, nonostante le apparenze, tutto esiste come una cosa unica, gigante e immutabile 31 ' (3 844 parole) - 22:57, 4 lug 2021

Altre definizioni con corretto; veritiero; solo; apparenza; E' corretto per uomini, ma non per bambini; Politicamente corretto sigla; Li scova il correttore di bozze; Un colpo scorretto dato con il piede; Governa... da solo; Concilia il sonno non solo ai bambini; Può batterlo solo un campione; Un isolotto roccioso; Forma, apparenza, esteriorità; Si può dedurla dall'apparenza; Aspetto, apparenza; Apparenza sotto cui si cela qualcosa; Ultime Definizioni