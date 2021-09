La definizione e la soluzione di: Coprono i letti in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIUMONI

Curiosità/Significato su: Coprono i letti in inverno Trieste osservare i resti dell'antica Tergeste romana, nonostante le numerose costruzioni moderne che ne Coprono, in parte, la visuale. Nel corso dell'inverno del 53-52 240 ' (26 544 parole) - 20:26, 5 set 2021

Il taglio dei pantaloni che coprono l'ombelico; Coprono i parapetti delle finestre; I suoi semi ricoprono alcuni uramaki; Coprono fabbricati come box auto e pergolati; L'insieme dei peletti sull'orlo delle palpebre; Scrisse Le affinità elettive; Insetto che può infestare i letti; Rendono soffici i letti; Copricapo morbido usato in inverno; Vi cade d'inverno la marmotta; I bolscevichi presero quello d'Inverno nel 1917; In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia;