La definizione e la soluzione di: Il controllo dei conti in campo aziendale ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUDITING

Curiosità/Significato su: Il controllo dei conti in campo aziendale ing ANAS (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) sistema europeo dei conti nazionali e regionali, rientra fra le unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e, in particolar 41 ' (4 116 parole) - 17:52, 4 set 2021

