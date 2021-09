La definizione e la soluzione di: Concepire qualcosa di non ancora esistente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INVENTARE

Curiosità/Significato su: Concepire qualcosa di non ancora esistente Paradosso del nonno per Concepire sé stesso con la madre, e creare una versione migliorata di sé. Nel romanzo breve Palinsesto, Charles Stross immagina che l'esame di ammissione 7 ' (1 050 parole) - 10:43, 24 giu 2021

