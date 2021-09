La definizione e la soluzione di: Il comune friulano in cui è sepolto Pasolini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASARSA

Curiosità/Significato su: Il comune friulano in cui e sepolto Pasolini Casarsa della Delizia (categoria Comuni italiani di lingua friulana) Delizia (Cjasarse in friulano standard, Cjasarsa in variante locale) è un comune italiano di 8.221 abitanti nel Friuli-Venezia Giulia. Il comune di Casarsa della 27 ' (3 279 parole) - 16:38, 15 ago 2021

