La definizione e la soluzione di: Si compongono al telefono per primi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PREFISSI

Curiosità/Significato su: Si compongono al telefono per primi I romanzi del BarLume ( Il telefono senza fili) quali è stata realizzata anche la trasposizione televisiva. Nei libri che compongono la serie del BarLume compaiono gli stessi personaggi principali: il barista 10 ' (1 245 parole) - 09:10, 6 set 2021

Altre definizioni con compongono; telefono; primi; Compongono una frase; Strisce che compongono il parquet; Compongono cesti intrecciati; Compongono la famiglia; Se è di telefono non si conta; Il telefono oggetto surrealista di Salvador Dalí; Può essere civico, di telefono... o da circo; Compaiono sul telefono come promemoria; I primi di giugno; I primi elettrici furono montati a New York; Il 30 giugno si celebrano i primi della chiesa; Nel 2020 lo sono i primi nati nel nuovo millennio; Ultime Definizioni