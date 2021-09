La definizione e la soluzione di: Un comnodo servizio per ciclisti di città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BIKE SHARING

Curiosità/Significato su: Un comnodo servizio per ciclisti di citta Mobilità ciclabile (sezione Interventi per la ciclabilità urbana) permeabili per i ciclisti. In molte città d'Europa, in modo crescente, le zone 30 coprono spesso gran parte del tessuto urbano (a Berlino per es. il 70%) 26 ' (3 169 parole) - 10:21, 7 set 2021

Altre definizioni con comnodo; servizio; ciclisti; città; Cane al servizio dei poliziotti Usa; Esperti marinai spesso al servizio dei comandanti; Una donna di servizio di altri tempi; Noto servizio per ascoltare musica in streaming; In una gara ciclistica è fra Liegi... e Liegi; Liegi-__-Liegi: una classica corsa ciclistica; Storica casa motociclistica della Falcone; Antica e gloriosa casa motociclistica statunitense; La città di Galilei; Città pugliese del sito archeologico di Canne; Città friulana detta Gorica in sloveno; Città della Repubblica Sudafricana; Ultime Definizioni