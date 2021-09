La definizione e la soluzione di: Il cognac per molti italiani ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRANDY

Curiosità/Significato su: Il cognac per molti italiani ing Gabriele D'Annunzio (categoria Voci con template Collegamenti esterni e molti collegamenti (soglia maggiore)) che introdusse lo stesso Vate. Arzente, italianizzazione del termine cognac, per Gabriele D'Annunzio avrebbe dovuto essere derivato da "arzillo" e da 216 ' (23 744 parole) - 22:51, 7 set 2021

