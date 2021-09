La definizione e la soluzione di: Città sudafricana in cui è nato Elon Musk. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRETORIA

Curiosità/Significato su: Citta sudafricana in cui e nato Elon Musk che nel 2000 si fonde con X.com di Elon Musk; nel febbraio 2002 è quotata in Borsa. Nell'ottobre 2002 PayPal è venduta a eBay per 1,5 miliardi di dollari

