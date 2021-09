La definizione e la soluzione di: Città francese sul cui ponte si danza in cerchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVIGNON

Curiosità/Significato su: Citta francese sul cui ponte si danza in cerchio Bassano del Grappa (categoria Ceramica in Italia) Vicenza, Padova e Treviso. La città si trova ai piedi delle Prealpi Venete (Altopiano di Asiago e Monte Grappa), nel punto in cui il Brenta sbocca dal canale 108 ' (12 562 parole) - 01:55, 24 ago 2021

