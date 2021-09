La definizione e la soluzione di: La città belga in cui morì Jan van Eyck. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRUGES

Curiosità/Significato su: La citta belga in cui mori Jan van Eyck Robert Campin nelle Fiandre ai primi decenni del XV secolo. È riconosciuto, insieme a Jan van Eyck, come capostipite della nascente pittura fiamminga, quando con il suo 9 ' (1 186 parole) - 11:47, 16 ago 2021

