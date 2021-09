La definizione e la soluzione di: In Cina ci fu quella dei Boxer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIVOLTA

Curiosità/Significato su: In Cina ci fu quella dei Boxer Ribellione dei Boxer La ribellione dei Boxer, o rivolta dei Boxer o anche guerra dei Boxer, fu una ribellione sollevata in Cina nel 1899, contro l'influenza straniera colonialista 48 ' (5 318 parole) - 08:41, 26 ago 2021

Altre definizioni con cina; quella; boxer; In cucina può essere alla pechinese; Provincia del sud della Cina con capoluogo Kunming; Quello specifero è un uccello nativo dell'Indocina; La cucina con ciambotta, friarielli e casatielli; Quella mediterranea è nota come beta-talassemia; Il credulone viene da quella del sapone; Guy Fawkes partecipò a quella delle polveri; Quella di patata è usata in pasticceria; La biancheria con slip e boxer;