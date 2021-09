La definizione e la soluzione di: Che ha assunto in maniera effettiva una carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INSEDIATO

Curiosità/Significato su: Che ha assunto in maniera effettiva una carica Carico glicemico carico glicemico o CG (dall'inglese Glycemic load, abbreviato in GL) è un parametro che stabilisce l'impatto sulla glicemia di un pasto glucidico in base 45 ' (6 265 parole) - 10:41, 18 nov 2019

Altre definizioni con assunto; maniera; effettiva; carica; L'atleta che ha assunto sostanze vietate; Riassunto, sintesi; Il lavoratore non ancora assunto; Maniera....del verbo; Profumato, spesso in maniera gradevole; In maniera assoluta, totalmente; Il maialino cotto alla maniera sarda; Altro nome della domanda effettiva in economia; I luoghi in cui effettivamente si abita; Effettivamente, invero; Sostanziale, effettiva; Incaricano qualcuno di un delitto; Le arti come la caricatura; Si scarica attraverso i poli; Caricare sulla nave;