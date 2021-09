La definizione e la soluzione di: Carte usate per la divinazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAROCCHI

Curiosità/Significato su: Carte usate per la divinazione Cartomanzia (categoria Senza fonti - divinazione) La cartomanzia è un metodo di divinazione effettuato tramite la consultazione di un mazzo di Carte che possono essere normali Carte di seme italiano o 8 ' (1 004 parole) - 12:01, 10 ago 2021

Altre definizioni con carte; usate; divinazione; Un gioco d'azzardo di carte simile al poker; Un gioco di carte con le pinelle; Gioco di carte che fa rima con bambino; Smezzare un mazzo di carte; Arenarie usate come pietre da mola; Parole usate per adulare e convincere; Piccole mazze usate nella ginnastica artistica; Cadute causate da disfacimenti; Ultime Definizioni