La definizione e la soluzione di: I capelli... come nuvole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VAPOROSI

Curiosità/Significato su: I capelli... come nuvole Capriccio all'italiana ( Che cosa sono le nuvole?) dei "capelloni" cioè quei ragazzi che portano i capelli lunghissimi, e riesce in tutti i modi e con tutti i travestimenti (prete, prostituta, zampognaro 9 ' (779 parole) - 21:49, 19 lug 2021

