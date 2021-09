La definizione e la soluzione di: Un buon auspicio per il futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AUGURIO

Curiosità/Significato su: Un buon auspicio per il futuro Prunus serrulata essere da sempre un segno premonitore di un buon raccolto del riso, è un segno di buon auspicio per il futuro degli studenti, che nel mese della fioritura 6 ' (533 parole) - 08:12, 26 ago 2021

Altre definizioni con buon; auspicio; futuro; Fu attraversata in buona parte dai Mille; È di pena per buona condotta; Si può dire al posto di buongiorno; Garanzie del buono stato di restituzione del bene; Si fanno guardando al futuro; Visioni che anticipano il futuro; Come coloro che anticipano il futuro; Lo è un evento che accadrà in un futuro indeterminato; Ultime Definizioni