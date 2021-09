La definizione e la soluzione di: Fu attraversata in buona parte dai Mille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : ITALIA MERIDIONALE

Curiosità/Significato su: Fu attraversata in buona parte dai Mille Spedizione dei Mille La Spedizione dei Mille fu uno degli episodi cruciali del Risorgimento. Avvenne nel 1860 quando un migliaio di volontari, al comando di Giuseppe Garibaldi 232 ' (23 924 parole) - 18:13, 6 set 2021

