La definizione e la soluzione di: Vi attracca la nave per scaricare le merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BANCHINA

Curiosità/Significato su: Vi attracca la nave per scaricare le merci Traghettamento nello stretto di Messina (categoria Trasporto di merci) merci, tuttavia resa difficoltosa dalla necessità di scaricare, imbarcare e riscaricare le merci dirette al nord imbarcandole a Messina e sbarcandole 49 ' (4 969 parole) - 14:08, 26 ago 2021

Altre definizioni con attracca; nave; scaricare; merci; A quello di ormeggio si attracca l'imbarcazione; Una nave da parata della Repubblica di Venezia; Fu una colossale nave da guerra giapponese; Una costellazione che faceva parte della Nave Argo; Come una nave naufragata e inabissata; L'imposta che certe azien­de possono scaricare; Trasportano merci da un Paese all' altro; Imbarcazione per il trasporto merci; Grande cassa metallica per il trasporto di merci; Quella commerciale riguarda import ed export; Ultime Definizioni