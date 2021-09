La definizione e la soluzione di: Assestato o sferrato come un colpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INFERTO

Curiosità/Significato su: Assestato o sferrato come un colpo Kic'oxing dei tre: diretto: colpo sferrato stendendo completamente il braccio in avanti, a colpire il volto o il busto dell'avversario. È un pugno fondamentale 19 ' (2 638 parole) - 23:41, 3 set 2021

Altre definizioni con assestato; sferrato; come; colpo; Pugno sferrato; Come Wislawa Szymborska e Sylvia Plath; Leporidi usati anche come animali domestici; Come certi lupi... e certi frutti; Portato come un vestito; Nel violino, un colpo d'arco ripetuto sulla corda; Si rovescia con un colpo!; Un colpo del rinoceronte; Il colpo di scena... a Londra ing;