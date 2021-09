La definizione e la soluzione di: Assegnato a un titolare come un appartamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTESTATO

Altre definizioni con assegnato; titolare; come; appartamento; Ben assegnato; Contrassegnato da ferocia e crudeltà; Un commento rassegnato; Lo china chi è rassegnato; Chi ne è titolare viene definito magnifico; Vi siede il calciatore che non gioca da titolare; Essere titolare di un record; Sostituisce il titolare; Come l'atleta cosentino Giovanni Tocci; Degenerate... come mele guaste; Come la d di ed e ad; Il genere di funghi come il cardoncello lat; L'appartamento di un noto film europeo del 2002; Numero... dell'appartamento abbr; Le prime all'appartamento; Il pied piccolo appartamento fra;