La definizione e la soluzione di: Antico popolo del mare che si stabilì in Palestina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FILISTEI

Curiosità/Significato su: Antico popolo del mare che si stabili in Palestina Cronologia della storia antica popolazione appartenente ai popoli del mare, si insediano sulla costa palestinese (da cui il nome della terra: Philistin=Palestina) Nell'anno ottavo di regno 154 ' (19 412 parole) - 12:03, 18 ago 2021

