La definizione e la soluzione di: Le antenate dei blocchi di partenza in atletica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BUCHETTE

Curiosità/Significato su: Le antenate dei blocchi di partenza in atletica Nuoto (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) controllato dal giudice di partenza. Per gli stili delfino, rana e stile libero, la partenza viene effettuata da appositi blocchi situati poco sopra il 55 ' (6 932 parole) - 01:17, 12 ago 2021

