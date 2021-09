La definizione e la soluzione di: Un anno che si presenta in media ogni quattro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BISESTILE

Curiosità/Significato su: Un anno che si presenta in media ogni quattro anno bisestile giorni (ogni quattro anni) si intercalano gli anni "bisestili" di 366: il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, il più corto dell'anno, che negli 7 ' (957 parole) - 20:07, 11 lug 2021

Altre definizioni con anno; presenta; media; ogni; quattro; Accettare un danno per ottenere un vantaggio; Il colle romano con il cannone che spara alle 12; Affaticarsi o annoiarsi; Danno nome a una prestigiosa Accademia; Rappresenta una persona spesso in posa; Più articoli presenta e più è ricco; A quello di lavoro è meglio presentarsi in ordine; Il Daniele che fu un noto presentatore televisivo; Un tipo di media calcolata per la velocità; L'alba di tali morti è una commedia horror; Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci; Con la croce, in una commedia con Jasmine Trinca; Anagramma di sogniamo che rima con sadismo; La festa in cui ogni scherzo vale; In una nota canzone, ogni 3 passi fanno 6 metri; E' sempre presente in ogni presepio; Suo è uno dei quattro Vangeli canonici; Un pareggio calcistico con quattro gol in tutto; Quattro gol distribuiti equamente fra le rivali; Il brand a quattro ruote della 124 Rally;