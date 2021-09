La definizione e la soluzione di: Ammiratore in modo fanatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IDOLATRA

Curiosità/Significato su: Ammiratore in modo fanatico Ludovico I di Baviera (re) delle arti e in particolare dello stile neoclassico, al quale adattò diversi edifici, in special modo a Monaco di Baviera. Fu anche un fanatico collezionista 17 ' (1 164 parole) - 17:23, 19 giu 2021

