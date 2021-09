La definizione e la soluzione di: Accettare un danno per ottenere un vantaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISCHIARE

Altre definizioni con accettare; danno; ottenere; vantaggio; Accettare per vero o ritenere; Dire di no, non accettare; La dimostra chi sa accettare la sconfitta; Terminato... come il fatto che si deve accettare!; Danno nome a una prestigiosa Accademia; Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone; Si danno sulla spalla per complimentarsi; Tali da procurare danno e dolore anche morale; Ottenere tramite ricatti e minacce; Ottenere, conseguire; Il processo chimico che consente di ottenere artificialmente certi prodotti; Consente di ottenere una mela da un pero; Vantaggioso, utile economicamente; Ricuperare lo svantaggio; Si verificano se nessuna squadra è in vantaggio; La pole di chi parte in vantaggio ing; Ultime Definizioni