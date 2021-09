La definizione e la soluzione di: Viene usato per colorare il vetro di blu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COBALTO

Curiosità/Significato su: Viene usato per colorare il vetro di blu Uso del blu considerato il primo pigmento sintetico mai realizzato. Il blu egiziano veniva usato per dipingere su legno, papiro e tela e per colorare perline, intarsi 63 ' (8 214 parole) - 13:00, 29 mag 2021

Altre definizioni con viene; usato; colorare; vetro; Negli interventi al cuore viene segato in 2 parti; Che viene dopo o dietro; Interviene con il bisturi; Viene causata da microrganismi patogeni; Sottile impermeabile usato spesso dai marinai; Quello da selz è usato per preparare cocktail; Copricapo morbido usato in inverno; Locale spesso usato per la conservazione dei vini; Colorare di un giallo... prezioso!; Colorare un capo d'abbigliamento o i capelli; Quella di vetro si applica alla finestra; Cosi è il vetro smerigliato; Diafano, trasparente come il vetro; Recipienti di vetro... dal collo molto sottile; Ultime Definizioni