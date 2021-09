La definizione e la soluzione di: Si verifica quando il mare è calmo e non c'è vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BONACCIA

Curiosità/Significato su: Si verifica quando il mare e calmo e non c e vento Moto ondoso (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) mare (es. calmo, poco mosso, mosso, molto mosso, agitato oppure grado da 0 a 9) così come esiste la scala Beaufort per l'intensità del vento cui il moto 5 ' (618 parole) - 10:28, 1 set 2020

