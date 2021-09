La definizione e la soluzione di: Veicolo per il trasporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VETTURA

Curiosità/Significato su: Veicolo per il trasporto Veicolo trasporto truppe Un Veicolo trasporto truppe o VTT (talvolta indicato anche come APC dall'inglese Armoured Personnel Carrier, "trasportatore corazzato di personale") è 19 ' (2 046 parole) - 18:58, 27 feb 2021

