La definizione e la soluzione di: La usa il pugile per allenarsi: __ ball ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PUNCHING

Curiosità/Significato su: La usa il pugile per allenarsi: __ ball ing

Altre definizioni con pugile; allenarsi; ball; Dev’esserlo il pugile; Ci finisce il pugile KO; Pugile campione dei pesi massimi negli anni '90; Il cognome del Rocky pugile cinematografico; Percorre le vasche per allenarsi; Il partner per allenarsi; Videogioco sul ballo dalla Ubisoft ing; Accomunano pickleball e padel; Ballano quando il gatto non cè!; Una ballerina del varietà; Ultime Definizioni