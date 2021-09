La definizione e la soluzione di: Unità di misura terriera adoperata in Emilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIOLCA

Curiosità/Significato su: Unita di misura terriera adoperata in Emilia Questione meridionale (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) disastrosa situazione economica del Mezzogiorno in confronto alle altre regioni dell'Italia Unita, viene adoperata nel linguaggio comune ancora oggi. L'origine 139 ' (16 361 parole) - 21:46, 23 ago 2021

Altre definizioni con unità; misura; terriera; adoperata; emilia; Unità di misura mediorientale da poco meno di 6 km; Unità militare di terra non troppo cospicua; Portò all'Unità d'Italia; All'incirca due decine di unità; Piccolo sasso usato come misura dai Romani; Unità di misura mediorientale da poco meno di 6 km; Si misurano con le mani aperte; Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro; Estesa proprietà terriera, grande fondo agricolo; Una misura terriera; Misura terriera inglese; La quantità adoperata di una sostanza; La piccola lamina adoperata dal mandolinista; Confinano con i Veneti e gli Emiliani; In gergo emiliano, un ragazzo molto giovane; Le romane Flaminia, Appia ed Emilia; Emiliano, rivoluzionario messicano; Ultime Definizioni